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Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет - Вениславский

Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет - Вениславский

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Масштабной экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет, так как для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство. Об этом заявил представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский в эфире Радио Свободы, пишет УНН.

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“С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции.

Но учитывая правовые европейские стандарты — это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой, но это требует тщательных анализов”, — сказал Вениславский.

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По его словам, украинцы незаконно пересекают границу по меньшей мере тремя способами —вне официальных пунктов пропуска (в этом случае страны могут самостоятельно вернуть человека обратно), второе — когда пункт пропуска человек пересек в укрытии, а затем в нейтральной полосе это же лицо пересекло уже государственную границу другой страны на основании паспорта.

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“Наиболее массовый характер имеет как раз использование поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы — он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. С точки зрения показанных документов официально законно пересекли государственную границу. Но с точки зрения использования поддельных документов — это отдельное преступление, которое охватывает собой ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал. Поскольку мы прекрасно понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами — это является преступлением для избежания выполнения конституционных обязанностей”, — указал Вениславский.

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Как сообщил политик, для того, чтобы экстрадировать человека, необходимо открыть уголовное производство. После чего должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы. А уже после этого человеку, который такими документами воспользовался, могут заочно сообщить о подозрении. Тогда могут быть задействованы правила экстрадиции.

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