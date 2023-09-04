Польща видворила низку громадян України за те, що вони переправляли до Європи нелегалів - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що відправили українців назад на підставі угоди між Польщею й Україною.

Однак, у видані відмічають, що 80 тисяч українських чоловіків призовного віку в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та зникли. Скільки з них насправді відповідали умовам для ухилення від служби - невідомо.

Видання зазначає, що Польща та інші європейські держави можуть бути завалені українськими запитами про екстрадицію чоловіків, які незаконно виїхали.

"Для того, щоб повернути таких людей в країну, Україна повинна видати міжнародний обвинувальний акт проти кожного з них. Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, під час звичайної перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – ред.) покаже, що він є особою, яку розшукує прокуратура з України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу і повідомляємо прокуратуру. Польський суд вирішує, чи буде вона екстрадована", - розповів речник Головної комендатури поліції.

Доповнення

Раніше низка українських та російських ЗМІ почали писати, що Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни.

Додамо

Раніше народний депутат Давид Арахамія заявив, що українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.