Польша выдворила ряд граждан Украины за то, что они переправляли в Европу нелегалов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Польша экстрадировала граждан Украины, которые переправляли нелегальных мигрантов в Европу. Об этом пишет "Rzeczpospolita" со ссылкой на польскую пограничную службу, сообщает УНН. Об экстрадиции мужчин, которые незаконно выехали из Украины, пока речь не идет.
Детали
Отмечается, что отправили украинцев обратно на основании соглашения между Польшей и Украиной.
Однако, в издании отмечают, что 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и исчезли. Сколько из них на самом деле соответствовали условиям для уклонения от службы - неизвестно.
Издание отмечает, что Польша и другие европейские государства могут быть завалены украинскими запросами об экстрадиции мужчин, которые незаконно выехали.
"Для того, чтобы вернуть таких людей в страну, Украина должна выдать международный обвинительный акт против каждого из них. Если мы останавливаем такого иностранца, например, во время обычной проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции - ред.) покажет, что он является лицом, которое разыскивает прокуратура из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован", - рассказал представитель Главной комендатуры полиции.
Дополнение
Ранее ряд украинских и российских СМИ начали писать, что Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, которые незаконно выехали из страны.
Добавим
Ранее народный депутат Давид Арахамия заявил, что украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.