Польша выдворила ряд граждан Украины за то, что они переправляли в Европу нелегалов - СМИ

Детали

Отмечается, что отправили украинцев обратно на основании соглашения между Польшей и Украиной.

Однако, в издании отмечают, что 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и исчезли. Сколько из них на самом деле соответствовали условиям для уклонения от службы - неизвестно.

Издание отмечает, что Польша и другие европейские государства могут быть завалены украинскими запросами об экстрадиции мужчин, которые незаконно выехали.

"Для того, чтобы вернуть таких людей в страну, Украина должна выдать международный обвинительный акт против каждого из них. Если мы останавливаем такого иностранца, например, во время обычной проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции - ред.) покажет, что он является лицом, которое разыскивает прокуратура из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован", - рассказал представитель Главной комендатуры полиции.

Дополнение

Ранее ряд украинских и российских СМИ начали писать, что Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, которые незаконно выехали из страны.

Добавим

Ранее народный депутат Давид Арахамия заявил, что украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.