Масової екстрадиції ухилянтів із-за кордону не буде - Веніславський

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“З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції.

Але з огляду на правові європейські стандарти — це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому, звичайно, це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою, але це потребує ретельних аналізів”, — сказав Веніславський.

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За його словами, українці незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами —поза офіційними пунктами пропуску (в цьому випадку країни можуть самостійно повернути людину назад), друге — коли пункт пропуску людина перетнула у сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

“Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи — вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору використання підроблених документів — це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував. Оскільки ми чудово розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами — це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків”, — вказав Веніславський.

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Як повідомив політик, для того, щоб екстрадувати людину, необхідно відкрити кримінальне провадження. Після чого мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону. А вже після цього людині, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру. Тоді можуть бути задіяні правила екстрадиції.

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