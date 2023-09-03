У Раду внесли законопроект щодо відстрочки від мобілізації та другої вищої освіти - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонується скасувати право на відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту чи більше після 30 років, заявив представник Президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.
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"Я зареєстрував законопроект, я думаю, що колеги вирішать - розглядати його чи не розглядати, я думаю, що шанси на його розгляд є. (...) Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних рівнях освіти, мали право на відстрочку від призову. І ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років - таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав Веніславський.
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З його слів, він отримав інформацію від Міністерства освіти і науки, що "станом на 2019, 2020, 2021 роки студентів 25+ було біля 40 тис. чоловік; у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, таких студентів - 25+ - стало 106 тисяч, у цьому році цифри теж наближаються до 100 тисяч". "Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення призову за мобілізацією", - зазначив Веніславський.
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