У Раду внесли законопроект щодо відстрочки від мобілізації та другої вищої освіти - Веніславський

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"Я зареєстрував законопроект, я думаю, що колеги вирішать - розглядати його чи не розглядати, я думаю, що шанси на його розгляд є. (...) Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних рівнях освіти, мали право на відстрочку від призову. І ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років - таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав Веніславський.

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З його слів, він отримав інформацію від Міністерства освіти і науки, що "станом на 2019, 2020, 2021 роки студентів 25+ було біля 40 тис. чоловік; у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, таких студентів - 25+ - стало 106 тисяч, у цьому році цифри теж наближаються до 100 тисяч". "Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення призову за мобілізацією", - зазначив Веніславський.

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