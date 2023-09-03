В Раду внесли законопроект по отсрочке от мобилизации и втором высшем образовании - Вениславский

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"Я зарегистрировал законопроект, я думаю, что коллеги решат - рассматривать его или не рассматривать, я думаю, что шансы на его рассмотрение есть. (...) Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных уровнях образования, имели право на отсрочку от призыва. И те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет - таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", - сказал Вениславский.

Детали

По его словам, он получил информацию от Министерства образования и науки, что "по состоянию на 2019, 2020, 2021 годы студентов 25+ было около 40 тыс. человек; в 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов - 25+ - стало 106 тысяч, в этом году цифры тоже приближаются к 100 тысячам". "Это означает, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такими возможностями для избежания призыва по мобилизации", - отметил Вениславский.

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