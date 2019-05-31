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Массовые обыски в Крыму: Денисова обратилась к Москальковой по поводу содержания крымских татар

Массовые обыски в Крыму: Денисова обратилась к Москальковой по поводу содержания крымских татар

Киев  •  УНН

 • 8203 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей руссийской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обеспечению крымских татар, задержанных после массовых обысков, надлежащими условиями содержания в СИЗО. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Денисова провела встречу с крымско-татарскими адвокатами, правозащитницей Марией Томак женами и матерью крымских татар из "группы 24", задержанных в апреле-марте после массовых обысков в оккупированном Крыму.

"По информации адвокатов, условия содержания их подзащитных не соответствуют нормам, кроме того, нарушаются их религиозные права. Я уже обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, чтобы она приняла меры для обеспечения граждан Украины надлежащими условиями содержания", - написала Денисова.

Она добавила, что также будет обращаться в Европейский комитет по предупреждению пыток относительно нарушения прав крымских татар.

Также, адвокаты рассказали об ухудшении состояния здоровья их подзащитных.

"Так, на последнем судебном заседании по продлению меры защиты, 60-летний Сервер Газиев не мог сам вставать, и адвокаты ходатайствовали, чтобы он отвечал сидя. У другого крымского татарина - Джемиля Гафарова вообще риск отказа почек. Я также буду обращаться к Татьяне Москальковой, чтобы всем им безотлагательно оказали медицинскую помощь", - отметила Омбудсмен.

Также она заявила о намерении обращаться к представителям дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ, чтобы они следили за ходом судебных процессов над украинскими гражданами.

Напомним, в конце марта после массовых обысков в оккупированном Крыму российские силовики задержали 24 крымских татар.

Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России организации "Хизб ут-Тахрир".

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