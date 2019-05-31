Масові обшуки в Криму: Денісова звернулася до Москалькової щодо утримання кримських татар

ukru
16:18 • 20579 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 48856 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 49280 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 41616 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 83368 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146723 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165770 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153548 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 234525 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159296 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 55468 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 36109 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 54253 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 53666 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 40891 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 152073 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 234520 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 200163 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185473 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 21439 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 21925 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 36109 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 26353 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 55468 перегляди
Актуальне
Масові обшуки в Криму: Денісова звернулася до Москалькової щодо утримання кримських татар

Масові обшуки в Криму: Денісова звернулася до Москалькової щодо утримання кримських татар

Київ • УНН

 • 8205 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення кримських татар, затриманих після масових обшуків, належними умовами тримання у СІЗО. Про це Омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, Денісова провела зустріч із кримськотатарськими адвокатами, правозахисницею Марією Томак дружинами і матір’ю кримських татар із "групи 24", затриманих у квітні-березні після масових обшуків в окупованому Криму.

"За інформацією адвокатів, умови утримання їх підзахисних не відповідають нормам, крім того, порушуються їх релігійні права. Я вже звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона вжила заходів для забезпечення громадян України належними умовами тримання", - написала Денісова.

Вона додала, що також звертатиметься до Європейського комітету з питань запобігання катуванням щодо порушення прав кримських татар.

Також, адвокати розповіли про погіршення стану здоров’я їх підзахисних.

"Так, на останньому судовому засіданні щодо продовження запобіжного захисту, 60-річний Сервер Газієв не міг навіть сам вставати, і адвокати клопотали, щоб він відповідав сидячи. У іншого кримського татарина - Джеміля Гафарова взагалі ризик відмови нирок. Я також буду звертатися до Тетяни Москалькової, щоб усім їм невідкладно надали медичну допомогу", - зазначила Омбудсмен.

Також вона заявила про намір звертатися до представників дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в РФ, щоб вони слідкували за перебігом судових процесів над українськими громадянами.

Нагадаємо, наприкінці березня після масових обшуків в окупованому Криму російські силовики затримали 24 кримських татар.

Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня же заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38