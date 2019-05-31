Масові обшуки в Криму: Денісова звернулася до Москалькової щодо утримання кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення кримських татар, затриманих після масових обшуків, належними умовами тримання у СІЗО. Про це Омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, Денісова провела зустріч із кримськотатарськими адвокатами, правозахисницею Марією Томак дружинами і матір’ю кримських татар із "групи 24", затриманих у квітні-березні після масових обшуків в окупованому Криму.
"За інформацією адвокатів, умови утримання їх підзахисних не відповідають нормам, крім того, порушуються їх релігійні права. Я вже звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона вжила заходів для забезпечення громадян України належними умовами тримання", - написала Денісова.
Вона додала, що також звертатиметься до Європейського комітету з питань запобігання катуванням щодо порушення прав кримських татар.
Також, адвокати розповіли про погіршення стану здоров’я їх підзахисних.
"Так, на останньому судовому засіданні щодо продовження запобіжного захисту, 60-річний Сервер Газієв не міг навіть сам вставати, і адвокати клопотали, щоб він відповідав сидячи. У іншого кримського татарина - Джеміля Гафарова взагалі ризик відмови нирок. Я також буду звертатися до Тетяни Москалькової, щоб усім їм невідкладно надали медичну допомогу", - зазначила Омбудсмен.
Також вона заявила про намір звертатися до представників дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в РФ, щоб вони слідкували за перебігом судових процесів над українськими громадянами.
Нагадаємо, наприкінці березня після масових обшуків в окупованому Криму російські силовики затримали 24 кримських татар.
Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня же заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії організації "Хізб ут-Тахрір".