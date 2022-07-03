Массированный обстрел Славянска: погибли 6 человек, ранены 15

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Из-за массированного обстрела Славянска российскими оккупантами погибли 6 человек, 15 ранены. Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Сегодня уже есть, к сожалению, 6 погибших и 15 раненых в Славянске. Там также был сверхмощный обстрел всего города. Поэтому людям оставаться на территории области опасно», - рассказала Игнатченко.

Дополнение

Сегодня, 3 июля, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил о самом масштабном за последнее время обстреле города со стороны российских оккупантов.

Добавим

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области.

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