Массированный обстрел Славянска: погибли 6 человек, ранены 15
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Из-за массированного обстрела Славянска российскими оккупантами погибли 6 человек, 15 ранены. Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире украинского телемарафона, передает УНН.
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«Сегодня уже есть, к сожалению, 6 погибших и 15 раненых в Славянске. Там также был сверхмощный обстрел всего города. Поэтому людям оставаться на территории области опасно», - рассказала Игнатченко.
Дополнение
Сегодня, 3 июля, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил о самом масштабном за последнее время обстреле города со стороны российских оккупантов.
Добавим
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области.