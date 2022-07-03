Окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів" – мер

Деталі



"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - написав Гончаренко.

За попередніми даними, жертв немає, але є серйозні руйнування.

"Працює вибухотехнічна служба", - додав Гончаренко.

Доповнення

Вчора, 2 липня, російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини – застосували авіацію, РСЗВ та артилерію. Зокрема, рашисти обстріляли і Краматорськ.

5 червня міський голова Краматорська повідомляв про нічний авіаприліт у місті.