Окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів" – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області. Про це у Facebook повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, передає УНН.
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"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - написав Гончаренко.
За попередніми даними, жертв немає, але є серйозні руйнування.
"Працює вибухотехнічна служба", - додав Гончаренко.
Доповнення
Вчора, 2 липня, російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини – застосували авіацію, РСЗВ та артилерію. Зокрема, рашисти обстріляли і Краматорськ.
5 червня міський голова Краматорська повідомляв про нічний авіаприліт у місті.