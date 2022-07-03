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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Били з авіації та РСЗВ: за добу окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини

Били з авіації та РСЗВ: за добу окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини

Київ • УНН

 • 89124 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора, 2 липня, російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донеччини – застосували авіацію, РСЗВ та артилерію, є загиблі і поранені. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Цитата

"Поліція документує наслідки обстрілів російською армією 18 населених пунктів області. За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу. Поліція документує кожен воєнний злочин рф", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, окупанти влучили у міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівку, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївку, Красногорівку, смт Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївку, Хрестище, Веселу Долину, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.

Рашисти били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артилерією.

"Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

3 липня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертви в області за попередню добу.

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