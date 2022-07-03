Били из авиации и РСЗО: за сутки оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Вчера, 2 июля, российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донбасса – применили авиацию, РСЗО и артиллерию, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Цитата
"Полиция документирует последствия обстрелов российской армией 18 населенных пунктов области. За сутки оккупанты нанесли 24 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших – маленькие дети, им оказана медицинская помощь. Полиция документирует каждое военное преступление рф" , – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, оккупанты попали в города Краматорск, Доброполье, Константиновку, Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Авдеевку, Красногоровку, пгт Черкасское, села Семигорье, Орловка, Новониколаевку, Крестище, Иванковское, Первомайское, Тоненькое.
Рашисты били авиацией, ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артиллерией.
"Разрушениям подвергся 31 гражданский объект – 12 жилых домов, из них четыре многоквартирных, три школы, заводы, электроподстанция, фермерское хозяйство, таможенный пункт, дом культуры и т.д.", - отмечается в сообщении.
Кроме того, полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
3 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах в области за предыдущие сутки.