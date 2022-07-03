Окупанти вбили 4 мирних жителя Донецької області, ще 5 - поранені.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертви в області за попередню добу. Про це інформує УНН.
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За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі.
Як повідомив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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