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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 28455 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 79169 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 09:22 • 132276 перегляди

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Окупанти вбили 4 мирних жителя Донецької області, ще 5 - поранені.

Окупанти вбили 4 мирних жителя Донецької області, ще 5 - поранені.

Київ • УНН

 • 74479 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертви в області за попередню добу. Про це інформує УНН.

Деталі

За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі.

Як повідомив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Зеленодольску громаду: три будинки зруйновані.

Українські Національні Новини

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