Окупанти вбили 4 мирних жителя Донецької області, ще 5 - поранені.

Деталі

За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі.

Як повідомив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Зеленодольску громаду: три будинки зруйновані.