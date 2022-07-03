Оккупанты убили 4 мирных жителя Донецкой области, еще 5 - ранены.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах в области за предыдущие сутки. Об этом информирует УНН.
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За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе – 2 ребенка в Доброполье.
Как сообщил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
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