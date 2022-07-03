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13:44 • 7777 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23659 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42851 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52190 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 14:57 • 141789 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139952 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Оккупанты убили 4 мирных жителя Донецкой области, еще 5 - ранены.

Оккупанты убили 4 мирных жителя Донецкой области, еще 5 - ранены.

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах в области за предыдущие сутки. Об этом информирует УНН.

Подробности

За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе – 2 ребенка в Доброполье.

Как сообщил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: три дома разрушены.

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