Оккупанты обстреляли Краматорск из "Смерчей" – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает УНН.
Детали
"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению", - написал Гончаренко.
По предварительным данным, жертв нет, но есть серьезные разрушения.
"Работает взрывотехническая служба", - добавил Гончаренко.
Дополнение
Вчера, 2 июля, российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донецкой области – применили авиацию, РСЗО и артиллерию. В частности, рашисты обстреляли и Краматорск.
5 июня городской голова Краматорска сообщал о ночном авиаприлете в городе.