Багато вбитих та поранених: мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів. За його словами, є багато вбитих та поранених, інформує УНН.
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"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", – сказав Лях.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області.