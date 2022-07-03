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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 16992 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Багато вбитих та поранених: мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

Багато вбитих та поранених: мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

Київ • УНН

 • 196096 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів. За його словами, є багато вбитих та поранених, інформує УНН.

Цитата

"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", – сказав Лях.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області.

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