Много убитых и раненых: мэр Славянска сообщил о массированном обстреле города
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил о самом масштабном за последнее время обстреле города со стороны российских оккупантов. По его словам, есть много убитых и раненых, сообщает УНН.
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"Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", – сказал Лях.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области.