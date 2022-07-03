Масований обстріл Слов'янська: загинуло 6 осіб, поранено 15
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Через масований обстріл Слов'янська російськими окупантами загинуло 6 осіб, 15 поранено. Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«Сьогодні вже маємо, на жаль, 6 загиблих і 15 поранених у Слов'янську. Там також був надпотужний обстріл всього міста. Тому людям залишатися на території області небезпечно», - розповіла Ігнатченко.
Доповнення
Сьогодні, 3 липня мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.
Додамо
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області.