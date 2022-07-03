Масований обстріл Слов'янська: загинуло 6 осіб, поранено 15

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«Сьогодні вже маємо, на жаль, 6 загиблих і 15 поранених у Слов'янську. Там також був надпотужний обстріл всього міста. Тому людям залишатися на території області небезпечно», - розповіла Ігнатченко.

Доповнення

Сьогодні, 3 липня мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.

Додамо

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області.