Маск заявил, что хочет купить "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Миллиардер Илон Маск заявил, что собирается купить один из самых титулованных английских футбольных клубов - "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Маска.
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"Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед". Добро пожаловать", — написал Маск в Twitter.
Пока никаких деталей о соглашении и планах на футбольный клуб он не сообщил.
Справка
"Манчестер Юнайтед" – это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одним из самых успешных английских клубов по количеству титулов.
Напомним
В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов.
Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о поддельных учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.
В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.
Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.
Позже Маск намекнул на возможность создания собственной социальной платформы X.com после неудачи с приобретением соцсети Twitter.