Маск заявил, что хочет купить "Манчестер Юнайтед"

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"Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед". Добро пожаловать", — написал Маск в Twitter.

Пока никаких деталей о соглашении и планах на футбольный клуб он не сообщил.

Справка

"Манчестер Юнайтед" – это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одним из самых успешных английских клубов по количеству титулов.

Напомним

В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов.

Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о поддельных учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.

В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.

Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.

Позже Маск намекнул на возможность создания собственной социальной платформы X.com после неудачи с приобретением соцсети Twitter.