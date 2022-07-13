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Twitter подає до суду на Ілона Маска через угоду на 44 мільярди доларів

Twitter подає до суду на Ілона Маска через угоду на 44 мільярди доларів

Київ • УНН

 • 189638 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска у вівторок за порушення угоди на 44 мільярди доларів на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати найбагатшій людині у світі завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Очевидно, Маск вважає, що він - на відміну від будь-якої іншої сторони, на яку поширюється договірне право штату Делавер, - вільний передумати, розгромити компанію, порушити її діяльність, знищити акціонерну вартість та піти", - йдеться у скарзі.

Деталі

У позові Маск звинувачується у "довгому списку" порушень угоди про злиття, які "кидають тінь на Twitter та його бізнес". У ньому вперше йдеться про те, що "зріс" відтік кадрів після оголошення угоди.

Twitter також звинуватив Маска у "таємному" накопиченні акцій компанії в період із січня по березень, не розкриваючи належним чином свої суттєві покупки регулюючим органам, і сказав, що він "натомість продовжував накопичувати акції Twitter, не звертаючи уваги на ринок".

В окремій заяві Twitter звернувся до суду з проханням призначити чотириденний судовий розгляд на середину вересня.

Судовий процес приводить у рух те, що обіцяє стати однією із найбільших юридичних розбірок в історії Волл-Стріт, за участю одного з найяскравіших підприємців ділового світу, відзначає видання.

Доповнення

У п'ятницю Маск, який є CEO виробника електромобілів Tesla Inc., заявив, що розриває угоду, тому що Twitter порушив її, не відповідаючи на запити про надання інформації про фейкові або спам-акаунти на платформі, що має важливе значення для ефективності його бізнесу.

Акції платформи соціальних мереж закрилися на рівні 34,06 долара у вівторок, піднявшись на 4,3%, але значно нижче за рівень вище 50 доларів, на якому вони торгувалися, коли угоду було ухвалено радою директорів Twitter наприкінці квітня. Акції додали ще 1% після дзвінка.

Акції Tesla, головне джерело статків Маска, втратили близько 30% своєї вартості з моменту оголошення угоди та її закриття у вівторок на рівні 699,21 долара.

Українські Національні Новини

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