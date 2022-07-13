Twitter подает в суд на Илона Маска из-за сделки на 44 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска во вторник за нарушение сделки на 44 миллиарда долларов на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать самому богатому человеку в мире завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Очевидно, Маск считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавер, – свободен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти", – говорится в жалобе.
Детали
В иске Маск обвиняется в "длинном списке" нарушений соглашения о слиянии, которые "бросают тень на Twitter и его бизнес". В нем впервые говорится, что "вырос" отток кадров после объявления сделки.
Twitter также обвинил Маска в "тайном" накоплении акций компании в период с января по март, не раскрывая должным образом свои существенные покупки регулирующим органам, и сказал, что он "вместо этого продолжал накапливать акции Twitter, не обращая внимания на рынок".
В отдельном заявлении Twitter обратился в суд с просьбой назначить четырехдневное судебное разбирательство на середину сентября.
Судебный процесс приводит в движение то, что обещает стать одной из крупнейших юридических разборок в истории Уолл-Стрит, с участием одного из самых ярких предпринимателей делового мира, отмечает издание.
Дополнение
В пятницу Маск, являющийся CEO производителя электромобилей Tesla Inc., заявил, что разрывает сделку, потому что Twitter нарушил ее, не отвечая на запросы о предоставлении информации о фейковых или спам-аккаунтах на платформе, имеющей важное значение для эффективности его бизнеса.
Акции платформы социальных сетей закрылись на уровне 34,06 доллара во вторник, поднявшись на 4,3%, но значительно ниже уровня выше 50 долларов, на котором они торговались, когда соглашение было принято советом директоров Twitter в конце апреля. Акции прибавили еще 1% после звонка.
Акции Tesla, главный источник состояния Маска, потеряли около 30% своей стоимости с момента объявления сделки и ее закрытия во вторник на уровне 699,21 доллара.