Twitter подает в суд на Илона Маска из-за сделки на 44 миллиарда долларов

КИЕВ. 13 июля. УНН. Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска во вторник за нарушение сделки на 44 миллиарда долларов на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать самому богатому человеку в мире завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter, пишет УНН со ссылкой на Reuters.