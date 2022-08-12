Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи X.com після невдачі із придбанням соцмережі Twitter. Про це повідомляє УНН.
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Один із передплатників Маска запитав його у Twitter, чи створить він свою власну соціальну платформу на випадок, якщо угода з Твіттером не відбудеться, і Маск відповів: «X.com».
Згідно з інформацією New York Post, X.com — це доменне ім'я, пов'язане зі стартапом у сфері фінансових послуг, який Маск заснував і зрештою об'єднав з PayPal. У 2017 році Маск викупив доменне ім'я X.com у PayPal і оголосив, що повторно запустив сайт, який зараз порожній.
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Наприкінці квітня Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.
Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "спротив та підрив" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.
У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.
Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався 19 липня.
August 10, 2022