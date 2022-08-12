Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62559 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70905 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82376 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87710 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98199 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151290 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71115 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151428 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109875 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69474 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21150 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22757 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23990 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 13059 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13944 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62559 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151290 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175102 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96504 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99104 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43681 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47069 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61660 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи

Київ • УНН

 • 208111 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи X.com після невдачі із придбанням соцмережі Twitter. Про це повідомляє УНН.

Ілон Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи

Деталі

Один із передплатників Маска запитав його у Twitter, чи створить він свою власну соціальну платформу на випадок, якщо угода з Твіттером не відбудеться, і Маск відповів: «X.com».

Згідно з інформацією New York Post, X.com — це доменне ім'я, пов'язане зі стартапом у сфері фінансових послуг, який Маск заснував і зрештою об'єднав з PayPal. У 2017 році Маск викупив доменне ім'я X.com у PayPal і оголосив, що повторно запустив сайт, який зараз порожній.

Раніше

Наприкінці квітня Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.

Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "спротив та підрив" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.

У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.

Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався 19 липня.

https://t.co/bOUOejO16Y

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75