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Ілон Маск почав судову битву за викуп Twitter

Ілон Маск почав судову битву за викуп Twitter

Київ • УНН

 • 131667 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався у вівторок. Соціальна мережа намагається змусити підприємця виконати свою угоду щодо викупу компанії за 44 мільярди доларів, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Перше слухання було зосереджено на прагненні Twitter призначити дату судового розгляду вже на вересень у справі, присвяченій наміру Маска відмовитись від угоди на покупку через звинувачення в тому, що платформа ввела його в оману щодо підрахунку підроблених акаунтів.

Слухання відбуваються у штаті Делавер США.

Команда юристів Маска подала документи, стверджуючи, що дата засідання надто рання для такого складного питання, і натомість запропонувала середину лютого.

Юристи Twitter зазначили, що угода має бути закрита ближче до кінця жовтня.

Акції технологічних компаній останнім часом падають у вартості, не виключення і Twitter акції якої опустились нижче за 54,20 долара, яку Маск запропонував.

Доповнення

Примусове закриття угоди з Twitter - сценарій, який деякі аналітики вважають за можливе. Менш ймовірні варіанти включають сплату Маском штрафу в розмірі 1 мільярда доларів.

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