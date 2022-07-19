Ілон Маск почав судову битву за викуп Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався у вівторок. Соціальна мережа намагається змусити підприємця виконати свою угоду щодо викупу компанії за 44 мільярди доларів, передає УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Перше слухання було зосереджено на прагненні Twitter призначити дату судового розгляду вже на вересень у справі, присвяченій наміру Маска відмовитись від угоди на покупку через звинувачення в тому, що платформа ввела його в оману щодо підрахунку підроблених акаунтів.
Слухання відбуваються у штаті Делавер США.
Команда юристів Маска подала документи, стверджуючи, що дата засідання надто рання для такого складного питання, і натомість запропонувала середину лютого.
Юристи Twitter зазначили, що угода має бути закрита ближче до кінця жовтня.
Акції технологічних компаній останнім часом падають у вартості, не виключення і Twitter акції якої опустились нижче за 54,20 долара, яку Маск запропонував.
Доповнення
Примусове закриття угоди з Twitter - сценарій, який деякі аналітики вважають за можливе. Менш ймовірні варіанти включають сплату Маском штрафу в розмірі 1 мільярда доларів.