Ілон Маск почав судову битву за викуп Twitter

Деталі

Перше слухання було зосереджено на прагненні Twitter призначити дату судового розгляду вже на вересень у справі, присвяченій наміру Маска відмовитись від угоди на покупку через звинувачення в тому, що платформа ввела його в оману щодо підрахунку підроблених акаунтів.

Слухання відбуваються у штаті Делавер США.

Команда юристів Маска подала документи, стверджуючи, що дата засідання надто рання для такого складного питання, і натомість запропонувала середину лютого.

Юристи Twitter зазначили, що угода має бути закрита ближче до кінця жовтня.

Акції технологічних компаній останнім часом падають у вартості, не виключення і Twitter акції якої опустились нижче за 54,20 долара, яку Маск запропонував.

Доповнення

Примусове закриття угоди з Twitter - сценарій, який деякі аналітики вважають за можливе. Менш ймовірні варіанти включають сплату Маском штрафу в розмірі 1 мільярда доларів.