Илон Маск начал судебную битву за выкуп Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался во вторник. Социальная сеть пытается заставить предпринимателя выполнить свое соглашение по выкупу компании за 44 миллиарда долларов, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Первое слушание было сосредоточено на стремлении Twitter назначить дату судебного разбирательства уже на сентябрь по делу, посвященному намерению Маска отказаться от сделки на покупку из-за обвинений в том, что платформа ввела его в заблуждение по подсчету поддельных аккаунтов.
Слушания проходят в штате Делавер США.
Команда юристов Маска подала документы, утверждая, что дата заседания слишком ранняя для такого сложного вопроса, и предложила середину февраля.
Юристы Twitter отметили, что соглашение должно быть закрыто ближе к концу октября.
Акции технологических компаний в последнее время падают в стоимости, не исключение и Twitter акции которой опустились ниже 54,20 доллара, которую предложил Маск.
Дополнение
Принудительное закрытие сделки с Twitter – сценарий, который некоторые аналитики считают возможным. Менее вероятные варианты включают уплату Маском штрафа в размере 1 миллиарда долларов.