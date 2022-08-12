Илон Маск намекнул на возможность создания собственной социальной платформы

Детали

Один из подписчиков Маска спросил его у Twitter, создаст ли он свою собственную социальную платформу на случай, если соглашение с Твиттером не состоится, и Маск ответил: «X.com».

Согласно информации New York Post, X.com — это доменное имя, связанное со стартапом в сфере финансовых услуг, который Маск основал и в конце концов объединил с PayPal. В 2017 году Маск выкупил доменное имя X.com у PayPal и объявил, что повторно запустил сайт, который сейчас пуст.

Ранее

В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов.

Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о поддельных учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.

В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.

Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.

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