Ілон Маск вперше звернеться до співробітників Twitter

Деталі

Зустріч запланована на четвер, де Маск відповість на запитання, безпосередньо від співробітників Twitter.

Як повідомляє Business Insider, минулого тижня Twitter повідомив, що очікує голосування акціонерів щодо продажу на початку серпня.

Нагадаємо

Ілон Маск пригрозив відмовитися від угоди з Twitter за 44 мільярди доларів. Ілон Маск звинуватив Twitter у "спротиві та підриві" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" умов їх угоди про злиття