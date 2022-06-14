Ілон Маск вперше звернеться до співробітників Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червя. УНН. Ілон Маск цього тижня вперше поговорить з працівниками Twitter Inc на загальнокорпоративній нараді після того, як у квітні представив свою заявку на 44 мільярди доларів. Про це повідомило в понеділок джерело з посиланням на електронний лист від Головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал до персоналу, передає УНН.
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Зустріч запланована на четвер, де Маск відповість на запитання, безпосередньо від співробітників Twitter.
Як повідомляє Business Insider, минулого тижня Twitter повідомив, що очікує голосування акціонерів щодо продажу на початку серпня.
Нагадаємо
Ілон Маск пригрозив відмовитися від угоди з Twitter за 44 мільярди доларів. Ілон Маск звинуватив Twitter у "спротиві та підриві" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" умов їх угоди про злиття