Илон Маск впервые обратится к сотрудникам Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 14 червя. УНН. Илон Маск на этой неделе впервые поговорит с работниками Twitter Inc на общекорпоративном совещании после того, как в апреле представил свою заявку на 44 миллиарда долларов. Об этом сообщил в понедельник источник со ссылкой на электронное письмо от Главного исполнительного директора Twitter Параг Агравал к персоналу, передает УНН.
Подробности
Встреча запланирована на четверг, где Маск ответит на вопросы непосредственно от сотрудников Twitter.
Как сообщает Business Insider, на прошлой неделе Twitter сообщил, что ожидает голосование акционеров о продаже в начале августа.
Напомним
Илон Маск пригрозил отказаться от сделки с Twitter за 44 миллиарда долларов. Илон Маск обвинил Twitter в "сопротивлении и подрыве" его права на информацию о поддельных аккаунтах на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" условий их соглашения о слиянии