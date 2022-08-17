Маск заявив, що хоче купити "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Мільярдер Ілон Маск заявив, що збирається купити один з найтитулованіших англійських футбольних клубів - "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Маска.
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"Щоб було ясно, я підтримую ліву половину Республіканської партії і праву половину Демократичної партії. Крім того, я купую "Манчестер Юнайтед". Ласкаво просимо", — написав Маск у Twitter.
Наразі ніяких деталей про угоду і плани на футбольний клуб він не повідомив.
Довідка
"Манчестер Юнайтед" - це футбольний клуб з Траффорда, який був заснований в 1878 році. Ця команда є однією з найуспішніших англійських клубів за кількістю титулів.
Нагадаємо
Наприкінці квітня Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.
Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "спротив та підрив" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.
У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.
Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався 19 липня.
Пізніше Маск натякнув на можливість створення власної соціальної платформи X.com після невдачі із придбанням соцмережі Twitter.