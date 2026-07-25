Маск назвал полный вывод войск РФ из Украины "нереалистичным"

Американский миллиардер Илон Маск считает, что сценарий полного вывода российских войск с оккупированных территорий Украины в настоящее время нереалистичен, а завершение войны требует прагматичного подхода. Об этом он сказал в интервью, передает УНН.

Детали

По словам Маска, линия фронта за последние два-три года почти не меняется, тогда как война продолжает уносить большое количество человеческих жизней.

"Россия не собирается выводить войска. Поэтому действительно необходимо прийти к какому-то общеприемлемому мирному решению, основанному на таком подходе", – заявил он.

Маск отметил, что многие политики выдают желаемое за действительное, когда говорят о полном выводе российских войск, хотя, по его мнению, такой сценарий не соответствует реальности. Он подчеркнул, что необходимо искать путь к прекращению войны.

Я думаю, что здесь много выдачи желаемого за действительное, когда люди говорят, что Россия должна полностью вывести войска и так далее, но это нереалистично. Я действительно считаю, что нужен какой-то, знаете, прагматичный подход - заявил Маск.

"Это не о том, чтобы быть пророссийским – это простая прагматика. Иначе люди продолжат гибнуть годами без какого-либо результата. Именно это и происходит. Еще три года бессмысленных смертей на фронте были бы действительно ужасными. Как это объяснить детям мужчин, которые там погибли?" – сказал Маск.

Он также резко раскритиковал международных дипломатов, которые, по его словам, делают громкие заявления о войне, находясь далеко от зоны боевых действий.

"Меня очень возмущают эти изысканные дипломаты, которые наслаждаются роскошными ужинами и поучительно заявляют, что Россия должна отступить, находясь далеко от самого конфликта", – отметил бизнесмен.

В то же время Маск подчеркнул, что его позицию не следует трактовать как поддержку Москвы. Он напомнил, что система спутниковой связи Starlink, созданная компанией SpaceX, сыграла важную роль в обеспечении связи Украины после начала полномасштабного вторжения, по его мнению, достижение мира в конечном итоге потребует компромиссов, в том числе территориального характера.

Маск объяснил, как россияне могли получить Starlink для войны против Украины