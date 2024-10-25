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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Машинопись "Маленького принца" с правками Экзюпери выставили на продажу в ОАЭ

Киев  •  УНН

04:38 • 6326 просмотра

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Одна из трех известных машинописей "Маленького принца" с правками Сент-Экзюпери выставлена на продажу. Артефакт содержит оригинальные эскизы и исторический чек автора.

Редкая машинопись "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери с многочисленными рукописными правками автора выставлена на продажу за 1,25 млн. долларов. Это одна из трех известных копий, и первый случай, когда машинопись классического произведения выставляется на публичную продажу. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что артефакт содержит то, что считается первым письменным появлением знаменитых строк: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux", что в переводе означает: "Только сердцем можно видеть правильно. То, что является существенным, невидимо для глаза".

К изданию также прилагаются два оригинальных карандашных эскиза, в том числе предварительный эскиз финальной иллюстрации книги, где принц возвращается домой, а также чек на 100 долларов, подписанный Сент-Экзюпери.

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По словам биографа Стейси Шифф, чек выписан 26 февраля 1943 года на имя компании "Brooks Uniform Co" за форму, которую он заказал. Он надел эту форму, когда в последний раз посетил квартиру своей возлюбленной Сильвии Гамильтон перед тем, как вернуться на войну. Тогда он оставил ей оригинальную рукопись "Маленького принца", которая сейчас хранится в библиотеке Моргана в Нью-Йорке.

Авторы отмечают, что одна из других копий машинописи хранится в Центре Гарри Рансома в Остине, штат Техас (США), а другая - в Национальной библиотеке Франции в Париже. Версия, выставленная на продажу является единственным экземпляром, который Сент-Экзюпери хранил как собственную рабочую копию.

Издание представят на ежегодной художественной ярмарке Abu Dhabi Art в столице Объединенных Арабских эмиратов в конце ноября.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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