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"Он возлюбил нас": Папа Римский опубликовал четвертую энциклику

Киев  •  УНН

02:27 • 654 просмотра

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Папа Франциск опубликовал четвертую энциклику "Dilexit Nos" о человеческой и божественной любви Сердца Иисуса Христа. 40-страничный документ написан на испанском языке и раскрывает тему сердца как символа любви Христа.

В четверг, 24 октября, Папа Римский Франциск обнародовал свою четвертую энциклику под названием Dilexit Nos, которая сосредоточена на теме человеческой и божественной любви Сердца Иисуса Христа. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Детали

Название Dilexit Nos переводится с латыни как «Он возлюбил нас». Оригинал энциклики состоит из 40 страниц и написан на испанском языке.

Основная идея энциклики заключается в том, что «сердце часто выступает символом любви Иисуса Христа». Папа Франциск подчеркивает, что отсутствие внимания к «сердцу» привело к пренебрежению идеей личного центра, где любовь является единственной силой, способной объединить людей.

Это уже четвертая энциклика Папы Франциска, после Lumen fidei (29 июня 2013 г.), написанной в сотрудничестве с его предшественником Бенедиктом XVI; Laudato si' (24 мая 2015 г.), которая касается экологического кризиса и необходимости заботы о созданном Богом мире; и Fratelli tutti (3 октября 2020 г.), призывающая к глобальному братству и социальной дружбе в условиях разделенного мира, особенно во время пандемии и конфликтов, включая те, что ведутся под лозунгом религии.

Довидково

Энциклика - официальное пастырское письмо, написанное Папой или под его руководством по моральным, доктринальным или дисциплинарным вопросам и адресованное Вселенской Церкви.

Папа Франциск сокращает зарплату кардиналам - СМИ23 октября 2024, 13:48 • 15083 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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