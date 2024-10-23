Папа Франциск сокращает зарплату кардиналам - СМИ
Киев • УНН
Папа Франциск сообщил о сокращении зарплат кардиналов в Ватикане с 1 ноября. Это решение направлено на сдерживание дефицита бюджета и демонстрацию «духа служения и существенности».
В письме, адресованном членам Священной коллегии, понтифик сообщил о вмешательстве в суммы пособий кардиналов. Сокращение средств поможет сдержать дефицит бюджета Ватикана.
Пишет УНН со ссылкой на Апѕа.
С 1 ноября зарплаты кардиналов, работающих в курии, станут меньше. В письме, адресованном «главным сотрудникам Коллегии кардиналов» и подписанном очень влиятельным главой Секретариата по вопросам экономики префектом Максимино Кабальеро, содержится отчаянное сообщение о том, что на этом этапе экономической реформы «нужен знак конкретной демонстрации духа служения и существенности».
Меры необходимы, чтобы сдержать дефицит бюджета Ватикана.
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