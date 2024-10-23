Папа Франциск скорочує зарплату кардиналам - ЗМІ
Київ • УНН
Папа Франциск повідомив про скорочення зарплат кардиналів у Ватикані з 1 листопада. Це рішення спрямоване на стримання дефіциту бюджету та демонстрацію "духу служіння і суттєвості".
У листі, адресованому членам Священної колегії, понтифік повідомив про втручання в суми допомог кардиналів. Скорочення коштів допоможе стримати дефіцит бюджету Ватикану.
Пише УНН із посиланням на Аnsa.
З 1 листопада зарплати кардиналів, які працюють в курії, стануть меншими. У листі, адресованому "головним співробітникам Колегії кардиналів" і підписаному дуже впливовим главою Секретаріату з питань економіки префектом Максиміно Кабальєро, міститься відчайдушне повідомлення про те, що на цьому етапі економічної реформи "потрібен знак конкретної демонстрації духу служіння і суттєвості".
Заходи необхідні, щоб стримати дефіцит бюджету Ватикану.
Папа Франциск запевнив главу УГКЦ, що "не дасть світові забути про Україну"10.10.24, 17:20 • 15290 переглядiв