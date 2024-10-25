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"Він полюбив нас": Папа Римський опублікував четверту енцикліку

Київ • УНН

 • 20075 перегляди

Папа Франциск опублікував четверту енцикліку "Dilexit Nos" про людську та божественну любов Серця Ісуса Христа. 40-сторінковий документ написаний іспанською мовою та розкриває тему серця як символу любові Христа.

"Він полюбив нас": Папа Римський опублікував четверту енцикліку

У четвер, 24 жовтня, Папа Римський Франциск оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа. Про це повідомляє ANSA, пше УНН.

Деталі

Назва Dilexit Nos перекладається з латини як "Він полюбив нас". Оригінал енцикліки складається з 40 сторінок і написаний іспанською мовою.

Основна ідея енцикліки полягає в тому, що "серце часто виступає символом любові Ісуса Христа". Папа Франциск наголошує, що відсутність уваги до "серця" призвела до знехтування ідеєю особистого центру, де любов є єдиною силою, здатною об'єднати людей.

Це вже четверта енцикліка Папи Франциска, після Lumen fidei (29 червня 2013 р.), написаної у співпраці з його попередником Бенедиктом XVI; Laudato si' (24 травня 2015 р.), яка стосується екологічної кризи і необхідності піклування про створений Богом світ; і Fratelli tutti (3 жовтня 2020 р.), що закликає до глобального братерства та соціальної дружби в умовах поділеного світу, особливо під час пандемії та конфліктів, включаючи ті, що ведуться під гаслом релігії.

Довидково

Енцикліка - офіційний пастирський лист, написаний Папою або під його керівництвом щодо моральних, доктринальних чи дисциплінарних питань і адресований Вселенській Церкві.

Папа Франциск скорочує зарплату кардиналам - ЗМІ23.10.24, 16:48 • 16188 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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