Маруся Звиробий рассказала о допросе в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) рассказала, что во время допроса в Государственном бюро расследований ее спрашивали о народном депутатеот фракции "Европейская солидарность" Софие Федине и отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент УНН.
"10 января я снова приду в гости (на допрос в ГБР - ред.). Я остаюсь в статусе свидетеля", - сказала Звиробий.
По ее словам, еще предстоит допрос и обыск у народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины.
"Что спрашивали? Знаю ли я Федину, или нет, ну, все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook... Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к (Президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому", - рассказала Звиробий о допросе.
Как сообщалось, 26 декабря Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР.
Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Звиробий (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащему Маруси Звирибой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.