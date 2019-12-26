Маруся Звіробій розповіла про допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) розповіла, що під час допиту в Державному бюро розслідувань її питали про народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софію Федину та ставлення до Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
"10 січня я знову прийду в гості (на допит до ДБР - ред.). Я залишаюся у статусі свідка", - сказала Звіробій.
За її словами, ще має бути допит та можливий обшук у народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини.
"Що питали? Чи знаю я Федину, чи ні, ну, всі знають Федину. Питали про Федину та Facebook… Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до (Президента України Володимира – ред.) Зеленського", - розповіла Звіробій про допит.
Як повідомлялося, 26 грудня Маруся Звіробій прийшла на допит до ДБР.
Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.
Раніше було відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, де вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.