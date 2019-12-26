Маруся Звіробій розповіла про допит у ДБР

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) розповіла, що під час допиту в Державному бюро розслідувань її питали про народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софію Федину та ставлення до Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.