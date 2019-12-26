Маруся Звіробій прийшла на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у мене буде допит, наразі я свідок", - сказала Звіробій.
Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.
Раніше було відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, де вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.