Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) пришла в Государственное бюро расследований на допрос, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у меня будет допрос, пока я свидетель", - сказала Зверобой.
Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Звиробий (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащему Маруси Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.