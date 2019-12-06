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Маршруты троллейбусов в Одессе изменили до завершения работ в сгоревшем колледже

Маршруты троллейбусов в Одессе изменили до завершения работ в сгоревшем колледже

Киев  •  УНН

 • 23481 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В центре Одессы временно изменены маршруты некоторых троллейбусов - до завершения работ по ликвидации последствий смертельного пожара в колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

"С 6 декабря 2019 года и до завершения работ по ликвидации последствий пожара и восстановления движения автотранспорта по ул. Троицкой на участке от ул. Пушкинской до ул. Осипова внесены изменения временного характера в схемы движения троллейбусных маршрутов", - указали в мэрии.

Так, изменения коснулись маршрута №7 и №5. Работа троллейбусного маршрута №1 приостановлена.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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