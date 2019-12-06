Маршрути тролейбусів в Одесі змінили до завершення робіт у згорілому коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У центрі Одеси тимчасово змінені маршрути деяких тролейбусів - до завершення робіт з ліквідації наслідків смертельної пожежі у коледжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.
"З 6 грудня 2019 року і до завершення робіт з ліквідації наслідків пожежі та відновлення руху автотранспорту по вул. Троїцькій на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Осипова внесені зміни тимчасового характеру в схеми руху тролейбусних маршрутів", - вказали у мерії.
Так, зміни торкнулися маршрута №7 і №5. Робота тролейбусного маршруту №1 призупинена.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.