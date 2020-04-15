Карта распространения COVID-19 в Киеве: второй день подряд больше всего случаев фиксируют на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 15 апреля, всего в столице зафиксировано уже 612 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 19. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +16;
▪️ Шевченковский +4;
▪️ Соломенский +8;
▪️ Днепровский +2;
▪️ Святошинский +4;
▪️ Деснянский +5;
▪️ Подольский 0;
▪️ Голосеевский 2;
▪️ Оболонский 1;
▪️ Дарницкий +19", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (180), Дарницкий (96), Шевченковский (64) и Соломенский (66).
Меньше всего случаев - Святошинский (25), Подольский (28) и Оболонский (31) районы.
Напомним, в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев - одно из самых высоких значений.