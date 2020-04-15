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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 7866 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 42600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Карта распространения COVID-19 в Киеве: второй день подряд больше всего случаев фиксируют на Дарнице

Карта распространения COVID-19 в Киеве: второй день подряд больше всего случаев фиксируют на Дарнице

Киев  •  УНН

 • 14080 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 15 апреля, всего в столице зафиксировано уже 612 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 19. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

▪️ Печерский +16;
▪️ Шевченковский +4;
▪️ Соломенский +8;
▪️ Днепровский +2;
▪️ Святошинский +4;
▪️ Деснянский +5;
▪️ Подольский 0;
▪️ Голосеевский 2;
▪️ Оболонский 1;
▪️ Дарницкий +19", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.

Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (180), Дарницкий (96), Шевченковский (64) и Соломенский (66).

Меньше всего случаев - Святошинский (25), Подольский (28) и Оболонский (31) районы.

Напомним, в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев - одно из самых высоких значений.

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