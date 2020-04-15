Мапа поширення COVID-19 у Києві: другий день поспіль найбільше випадків фіксують на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 15 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 612 випадків захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків виявили у Дарницькому районі міста - 19. Відповідну мапу оприлюднив у себе у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +16;
▪️ Шевченкiвський +4;
▪️ Солом’янський +8;
▪️ Дніпровський +2;
▪️ Святошинський +4;
▪️ Деснянський +5;
▪️ Подільський +0;
▪️ Голосіївський +2;
▪️ Оболонський +1;
▪️ Дарницький +19", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (180), Дарницький (96), Шевченківський (64) та Солом’янський (66).
Найменше випадків - Святошинський (25), Подільський (28) та Оболонський (31) райони.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень.