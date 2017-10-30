Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы - СМИ

Отмечается, что деловому партнеру Манафорта, Ричарду Гейтсу, грозит до 70 лет заключения.

Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные объявления, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.

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Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был выдан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс сдались федеральным властям.