Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что деловому партнеру Манафорта, Ричарду Гейтсу, грозит до 70 лет заключения.
Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные объявления, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.
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Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был выдан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс сдались федеральным властям.