Манафорту загрожує до 80 років в'язниці - ЗМІ

Відзначається, що діловому партнерові Манафорта, Річарду Гейтсу, загрожує до 70 років ув'язнення.

Прокурори все ще можуть пред'явити Манафорту і Гейтсу додаткові оголошення, що дозволить федеральним суддям посилити вирок.

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Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.