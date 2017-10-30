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Манафорту загрожує до 80 років в'язниці - ЗМІ

Манафорту загрожує до 80 років в'язниці - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років в'язниці в разі обвинувального вироку, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Відзначається, що діловому партнерові Манафорта, Річарду Гейтсу, загрожує до 70 років ув'язнення.

Прокурори все ще можуть пред'явити Манафорту і Гейтсу додаткові оголошення, що дозволить федеральним суддям посилити вирок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп прокоментував обвинувачення Манафорта

Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.

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