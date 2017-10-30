Трамп прокоментував обвинувачення Манафорта

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у Twitter, що Пол Манафорт не мав змов під час участі у його кампанії, передає УНН.

"Вибачте, але це було задовго до того, як Пол Манафорт став частиною кампанії Трампа. Але чому продажна Хілларі та партія демократів не у полі зору (розслідування)? І тут немає ніякої змови!" - наголосив Д.Трамп.

Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.

....Also, there is NO COLLUSION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.

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