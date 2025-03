Трамп прокомментировал обвинения Манафорта

"Извините, но это было задолго до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Но почему продажная Хиллари и партия демократов не во поле зрения (расследования)? И здесь нет никакого заговора!" - отметил Д.Трамп.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был выдан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс сдались федеральным властям.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why are not Crooked Hillary & the Dems the focus ?????

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017

.... Also, there is NO COLLUSION!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017