Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

Російська система освіти, найімовірніше, стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до цілей російської держави. Триває тенденція, яка помітно посилилася після незаконного вторгнення росії в Україну 2022 року. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН.

Російська система освіти, найімовірніше, стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до ширших цілей російської держави. Це продовжує тенденцію, яка помітно посилилася після незаконного вторгнення росії в Україну в 2022 році

Розвідка з посиланням на росЗМІ "Верстка", зазначає про зростаючу поширеність текстів на підтримку так званої "спеціальної військової операції", антизахідних творів, радянської літератури та патріотичних/проросійських військових текстів у школах.

Російська держава, найімовірніше, прагне використовувати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. У молодіжній стратегії до 2024 року йдеться про важливість "підвищення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім сім'ям". Майже напевно, це має на меті сприяти як глибшій підтримці незаконної війни росії проти України, так і більшій готовності серед молоді приєднатися до армії, яка зазнає значних втрат