Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 13709 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 40902 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

13:43 • 29826 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
13:37 • 28303 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
13:18 • 31183 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
13:11 • 25914 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
12:22 • 22086 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 60574 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 38191 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 52793 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
1.6м/с
38%
748 мм
Популярнi новини

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 48709 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 43859 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 52102 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 26303 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 22347 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 22702 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 40943 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 20716 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 26649 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 60582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Дональд Трамп

Петр Порошенко

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

13:36 • 12525 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

12:58 • 14224 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 13419 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 44127 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 48960 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

BFM TV

Facebook

Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

Київ • УНН

 • 5258 перегляди

Російська система освіти дедалі більше політизується та мілітаризується після вторгнення в Україну. Це має на меті виховати молодь в дусі агресивного націоналізму та сприяти готовності до військової служби.

Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

Російська система освіти, найімовірніше, стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до цілей російської держави. Триває тенденція, яка помітно посилилася після незаконного вторгнення росії в Україну 2022 року. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН.

Російська система освіти, найімовірніше, стає дедалі більш політизованою, мілітаризованою та ідеологізованою відповідно до ширших цілей російської держави. Це продовжує тенденцію, яка помітно посилилася після незаконного вторгнення росії в Україну в 2022 році 

- йдеться в повідомленні.

Розвідка з посиланням на росЗМІ "Верстка", зазначає про зростаючу поширеність текстів на підтримку так званої "спеціальної військової операції", антизахідних творів, радянської літератури та патріотичних/проросійських військових текстів у школах.

Російська держава, найімовірніше, прагне використовувати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. У молодіжній стратегії до 2024 року йдеться про важливість "підвищення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім сім'ям". Майже напевно, це має на меті сприяти як глибшій підтримці незаконної війни росії проти України, так і більшій готовності серед молоді приєднатися до армії, яка зазнає значних втрат 

- додали в розвідці.

Наголошується, що ці зусилля спрямовані на те, щоб перетворити російську молодь у неприйнятті законодавчо закріпленої і міжнародно визнаної основи української державності і суверенітету.

Цілком ймовірно, що політизація і мілітаризація російської освіти в поєднанні з посиленням ідеологічної індоктринації російських дітей і молоді в більш широкому сенсі увічнить агресивний, експансіоністський російський націоналізм у довгостроковій перспективі 

- зазначили в розвідці.

Нагадаємо

росія використовує тимчасово окуповані території України (ТОТ) для підтримки внутрішньої галузі розробки та виробництва безпілотників.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Інститут дослідження війни
Сполучене Королівство
Україна
Безпілотний літальний апарат
Brent
$66.24
Bitcoin
$86,843.40
S&P 500
$5,105.83
Tesla
$222.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,434.04
Ethereum
$1,574.75