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Российская система образования становится все более политизированной, милитаризированной и идеологически управляемой - британская разведка

Киев • УНН

 • 4350 просмотра

Российская система образования все больше политизируется и милитаризируется после вторжения в Украину. Это направлено на воспитание молодежи в духе агрессивного национализма и содействие готовности к военной службе.

Российская система образования становится все более политизированной, милитаризированной и идеологически управляемой - британская разведка

Российская система образования, по всей вероятности, становится все более политизированной, милитаризированной и идеологизированной в соответствии с целями российского государства. Продолжается тенденция, которая заметно усилилась после незаконного вторжения россии в Украину в 2022 году. Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНН.

Российская система образования, по всей вероятности, становится все более политизированной, милитаризированной и идеологизированной в соответствии с более широкими целями российского государства. Это продолжает тенденцию, которая заметно усилилась после незаконного вторжения россии в Украину в 2022 году 

- говорится в сообщении.

Разведка со ссылкой на росСМИ "Верстка", отмечает о растущей распространенности текстов в поддержку так называемой "специальной военной операции", антизападных произведений, советской литературы и патриотических/пророссийских военных текстов в школах.

Российское государство, по всей вероятности, стремится использовать систему образования для развития более милитаризированного, националистического общества. В молодежной стратегии до 2024 года говорится о важности "повышения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям". Почти наверняка, это имеет целью способствовать как более глубокой поддержке незаконной войны россии против Украины, так и большей готовности среди молодежи присоединиться к армии, которая несет значительные потери 

- добавили в разведке.

Отмечается, что эти усилия направлены на то, чтобы превратить российскую молодежь в неприятии законодательно закрепленной и международно признанной основы украинской государственности и суверенитета.

Вполне вероятно, что политизация и милитаризация российского образования в сочетании с усилением идеологической индоктринации российских детей и молодежи в более широком смысле увековечит агрессивный, экспансионистский российский национализм в долгосрочной перспективе 

- отметили в разведке.

Напомним

Россия использует временно оккупированные территории Украины (ВОТ) для поддержки внутренней отрасли разработки и производства беспилотников.

Павел Башинский

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