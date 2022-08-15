Малюська объяснил, какие есть препятствия в получении средств от арестованных российских активов за границей

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«Деньги получить всегда не плохо. Особенно во время войны, безусловно. Дело в том, что мы здесь будем и собственно делаем... Мы меняем все максимально возможные блоки, которые могут существовать с тем, чтобы получить эти деньги. Блоки, как юридические, так и экономические, так и политические, потому что россия к войне готовилась. Москва большинство своих средств спрятала либо в Китай, либо перевела в золото и спрятала в своих хранилищах на территории рф. Сделала максимум возможного, чтобы их средства за границей в западных странах было достать крайне сложно. Поэтому для того, чтобы их отобрать, нужно практически изменить всю систему защиты суверенных средств иностранного государства, которые хранятся в других государствах. Собственно это ключевая преграда. Она юридическая, политическая, дипломатическая», – рассказал Малюська.

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Детали

По его словам, чтобы это изменить, по сути, нужно изменить один из основных укладов того, как взаимодействуют государства между собой в международных отношениях, на международной арене.

«Мы это сейчас и пытаемся сделать. Для того чтобы процесс пошел активнее, нужно решение какой-то авторитетной международной организации. Скорее всего, речь пойдет о Генассамблее ООН. Мы рассчитываем на соответствующее решение. По сути они освятят нам то, что другие страны смогут нам передавать такие активы. И далее следующий этап – это заключение международного договора. Международный договор, я напомню, это такая штука, которая важнее любого национального закона каждой отдельной страны, в Украине в том числе», - отметил Малюська.

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Малуська сообщил, что международным договором можно установить те правила, которые каждая отдельная страна не смогла себе позволить у себя внутри.

«Этот процесс немножко длительный. Политическое согласие наших партнеров есть, отдавать эти деньги. Однако барьеры тоже очень сложны. Если ВСУ совершает чудеса на поле боя, в которые никто не верил. Юристам и украинским дипломатам так же надо сделать чудеса, чтобы мы эти средства получили, но мы их получим безусловно», - сказал Малюська.

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