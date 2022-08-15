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Малюська пояснив, які є перепони в отриманні коштів від арештованих російських активів за кордоном

Київ • УНН

 • 174841 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Україна змінює усі максимально можливі блоки, які можуть існувати з тим, щоб отримати гроші від арештованих російських активів за кордоном. Про це під час національного телемарафону повідомив міністр юстиції України Денис Малюська додавши, що існують юридичні, економічні та політичні перепони, передає УНН.

Малюська пояснив, які є перепони в отриманні коштів від арештованих російських активів за кордоном

Цитата

«Гроші отримати завжди не зле. Особливо під час війни, безумовно. Справа в тому що ми тут будемо і власне робимо... Ми змінюємо усі максимально можливі блоки, які можуть існувати з тим, щоб отримати ці гроші. Блоки, як юридичні, так і економічні, так і політичні, тому що росія до війни готувалася. Москва більшість своїх коштів сховала або у Китай, або перевела у золото і сховала у своїх сховищах на території рф. Зробила максимум можливого, щоб їхні кошти за кордоном у західних країнах було дістати в край складно. Тому, для того, щоб їх відібрати треба практично змінити усю систему захисту суверенних коштів іноземної держави, які зберігаються в інших державах. Власне це ключова перепона. Вона юридична, політична, дипломатична», - розповів Малюська.

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Деталі

За його словами, щоб це змінити, по суті, потрібно змінити один з основних укладів того, як взаємодіють держави між собою в міжнародних відносинах, на міжнародній арені.

«Ми це зараз і намагаємось зробити. Для того, щоб процес пішов активніше треба рішення якоїсь авторитетної міжнародної організації. Скоріше за все мова йтиме про Генасамблею ООН. Ми розраховуємо на відповідне рішення. По суті, вони освятять нам те що інші країни зможуть нам передавати такі активи. І далі наступний етап - це укладення міжнародного договору. Міжнародний договір, я нагадаю, це така штука, яка є важливішою ніж будь-який національний закон кожної окремої країни, в Україні в тому числі», - зазначив Малюська.

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Малюська повідомив, що міжнародним договором можна встановити ті правила, яка кожна окрема країна не змогла собі дозволити у себе в середині.

«Цей процес трошки тривалий. Політична згода наших партнерів є, віддавати ці гроші. Однак бар'єри теж вкрай складні. Якщо ЗСУ робить чудеса на полі бою в які ніхто не вірив. Юристам і дипломатам українським так само треба зробити чудеса, щоб ми ці кошти отримали, але ми їх отримаємо безумовно», - сказав Малюська.

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